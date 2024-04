Rapallo (Genova) – Grave incidente, ieri notte, in via Cerisola con uno scooter che perde il controllo per cause ancora da accertare ed un motociclista che cade a terra rovinosamente e riportando gravi ferite.

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte e non risulterebbero altri veicoli coinvolti ma sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Rapallo che, dopo aver stabilizzato il centauro ferito, lo ha trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.