Imperia – Code e rallentamenti ed inevitabili disagi, sulle autostrade della Liguria anche in questa mattinata di sabato 1 giugno.

Coda viene segnalata sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Imperia est e Andora in direzione Genova a causa di un’auto in panne in corrispondenza di uno scambio di carreggiata.

Il blocco della vettura ha provocato il fermo del traffico con le auto incolonnati sino a 4 km.

Coda, sempre sull’autostrada A10 anche al confine con la Francia.

Ancora rallentamenti e code, sempre sulla A10 anche tra Savona e Spotorno.

Disagi per gli automobilisti in viaggi anche tra Arenzano e il bivio tra la A10 e la A26 in direzione Genova a causa di lavori e cantieri.