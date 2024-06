Arenzano (Genova) – E’ degenerata in violenza una partita di calcio femminile che ha visto come protagoniste delle bambine di circa 10 anni di età che si è disputata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 giugno, al campo sportivo Gambino.

Al termine del match sarebbe scoppiata una lite che avrebbe coinvolto alcuni dei genitori giunti al campo per assistere alla partita. Ancora da chiarire le cause della lite, avvenuta sotto gli occhi delle giovani atlete.

Ad avere la peggio una donna di 35 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale in codice verde a causa di alcuni lievi ferite. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e per identificare tutti i responsabili del grave accaduto.