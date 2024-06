Genova – Si è sentito male prima ancora di iniziare l’immersione con la muta Stefano Pellegrino, il sub di 46 anni deceduto sulla spiaggia di via Rubens, a Vesima.

L’uomo era appena sceso in acqua insieme ad un gruppo di sub in arrivo dall’astigiano quando è stato colpito da un malore ed ha perso rapidamente i sensi mentre gli amici lo tiravano a riva e provavano a rianimarlo.

Sul posto è accorda l’ambulanza del 118 di Genova Soccorso ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, forse ad ucciderlo è stato un attacco di cuore.

Il corpo senza vita è stato trasferito all’obitorio e molto probabilmente sarà l’autopsia a chiarirne le cause del decesso.

Pellegrino si trovava sulla spiaggia per un’immersione con gli amici ma qualcosa è andata storta e l’uomo si è sentito male prima ancora di iniziare.