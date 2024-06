Valbrevenna (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna lungo la strada che viaggia in località Clavarezza, dove un’auto con alla guida un uomo ha sbandato ed è finita fuori strada.

La vettura avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di finire in una zona impervia, complicata da raggiungere per i soccorritori.

Oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, è stato mobilitato anche l’elicottero che è giunto sul posto per facilitare le operazioni di soccorso.

Aggiornamento: l’uomo, un 82enne, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Non sarebbe in pericolo di vita