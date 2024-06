Genova – Ricerche in corso sul Monte di Portofino per il 62enne scomparso da casa da ieri sera, dopo essersi allontanato da Rivarolo dove abita. Le celle della telefonia mobile della zona hanno infatti rilevato l’accensione del cellulare dell’uomo dopo diverse ore di “silenzio” e le forze dell’ordine e i soccorritori stanno convergendo in zona per battute e ricerche approfondite, anche con l’uso di cani molecolari.

Restano ancora vaghe le motivazioni che avrebbero spinto il 62enne a lasciare l’abitazione per allontanarsi e perché abbia scelto di riaccendere il cellulare sul monte di Portofino.

La moglie dell’uomo, preoccupatissima, aveva presentato denuncia di scomparsa questa mattina a Rivarolo dove abita la famiglia.

Solo pochi giorni fa il tragico epilogo della scomparsa di Fabio Ranni, l’autista AMT scomparso da casa domenica e trovato morto nella Cava di Panigaro, sulle alture di Sestri Ponente in circostanze ancora da chiarire del tutto e a Varazze, in località Celesia continuano da 8 giorni le ricerche della donna di 85 anni che non ha più fatto ritorno a casa dopo aver litigato con il marito perché l’aveva portata da dentista.