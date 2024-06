Camogli (Genova) – Una buona notizia arriva da porto Pidocchio nei pressi di Punta Chiappa. E’ stato ritrovato il 62enne scomparso dalla sua abitazione di Rivarolo da mercoledì 12 giugno.

L’uomo sarebbe in buone condizioni di salute, anche se in stato confusionale, e sarebbe stato raggiunto dai soccorritori che l’avrebbero riportato a Camogli. Da lì il trasferimento all’ospedale, per effettuare tutti gli accertamenti necessari a confermare il suo buono stato di salute.

Le ricerche che hanno visto impegnati soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e sanitari del 118 si erano concentrate nella zona di Portofino, da dove proveniva l’ultimo segnale del telefono cellulare del 62enne.