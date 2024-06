Genova – La bambina aveva fretta di venire alla luce e non ha aspettato nemmeno l’arrivo al pronto soccorso.

È accaduto nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 5:00, nel quartiere genovese di Struppa. Una coppia, rendendosi conto che il parto era ormai imminente, si è messa in macchina in direzione dell’ospedale. Ad un certo punto i due si sono accorti che non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo al pronto soccorso.

A quel punto è partita la chiamata alla centrale operativa del 118, che ha fornito il proprio prezioso aiuto al neo-papà e l’ha guidato nelle operazioni per far nascere la piccola. Una volta giunti sul posto l’ambulanza e l’automedica, la bimba era già nata. I sanitari hanno così stabilizzato la bambina e hanno trasportato la famiglia al San Martino.