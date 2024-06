Laigueglia (Savona) – Saranno i volontari, insieme ai veterinari dell’Acquario di Genova a sorvegliare notte e giorno il nido dove un esemplare di Caretta caretta ha fatto il primo nido della stagione in Liguria, sulla spiaggia all’altezza dei Bagni Diana.

Fortunatamente un passante ha notato la scena ed ha chiamato la Guardia Costiera, che ha delimitato la zona, ed è stato attivato il protocollo che prevede il coinvolgimento del Gruppo Ligure Tartarughe, composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e, vista la sua attività in accordo con il GLIT sul territorio, anche Delfini Del Ponente APS.

I biologi dell’ Acquario di Genova e dell’Arpal, insieme a Delfini Del Ponente AP hanno rilevato la posizione GPS del nido durante il sopralluogo e confermato la presenza delle uova. Infine hanno posizionato un datalogger per registrare le temperature, prelevato un campione di sedimento e svolto azione di informazione, formazione e sensibilizzazione.

Ora non resta che aspettare e contribuire tutti alla protezione del nido con i giusti comportamenti.