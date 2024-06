Genova – Fumo in cabina, una delle emergenze più gravi che si possano avere a bordo di un aereo è scattata questa mattina a bordo di un velivolo che è atterrato all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo che è stato chiuso proprio per far fronte alla situazione di assoluta emergenza.

Un pilota di un aereo privato alla guida di un velivolo partito da Milano e diretto a Saint Tropez e con a bordo – secondo i gossip – un Vip ha fatto richiesta di atterraggio di emergenza alla Torre di Controllo dello scalo genovese facendo scattare una procedura con precise e rigorose regole.

L’annuncio di “fumo in cabina” infatti è collegata alla possibilità che a bordo dell’aereo sia presente un incendio che è una delle situazioni più pericolose e rischiose che possono verificarsi in volo.

L’aeroporto di Genova è stato quindi chiuso e sono state liberate tutte le piste per consentire l’atterraggio in emergenza e la possibilità di garantire la massima sicurezza agli altri voli e passeggeri e la rapidità di eventuale intervento.

Sul posto sono inoltre accorsi i mezzi del 118 e le forze dell’ordine mentre le squadre dei vigili del fuoco presenti in aeroporto si sono poste in massima allerta.

L’aereo ha effettuato l’atterraggio e sono scattati tutti i controlli previsti in caso