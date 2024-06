Genova – Anche questa settimana sono in programma due serate di chiusura della metropolitana, che sospenderà anticipatamente il suo servizio mercoledì 26 e giovedì 27 giugno. Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 dalla stazione di Brignole.

Disagi, quindi, per i cittadini che devono compiere il percorso tra il centro città e la Valpolcevera. Sarà disponibile la linea 9 degli autobus, che effettua però partenza a Caricamento e che copre soltanto una parte del tragitto.

Questa settimana è previsto anche un potenziamento della metropolitana nella serata odierna, martedì 25 giugno, e in quella di venerdì 28 giugno, in occasione dei due eventi musicali previsti in piazza della Vittoria.

Di seguito gli orari delle corse aggiuntive.

Partenze da Brin

23.53 – 00.06 – 00.20 – 00.30 – 00.46 – 01.00 – 01.10

Partenze da Brignole

00.13 – 00.26 – 00.40 – 00.52 – 01.06 – 01.20 – 01.30