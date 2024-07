Genova – Nuovo incidente sul lavoro nel capoluogo ligure. Questa volta è avvenuto a Fontanegli, nell’immediato entroterra.

Questo pomeriggio un operaio di 58 anni ha rischiato davvero grosso cadendo da un palo su cui stava lavorando nel sottostante dirupo. Un volo di una decina di metri attutito dalle piante ma che poteva avere conseguenze letali.

L’uomo è stato socccorso dai colleghi e poi recuperato dai vigili del fuoco che si sono calati nel dirupo con la speciale barella anti-trauma spinale e lo hanno immobilizzato prima di recuperarlo sino a bordo strada. Qui era già arrivata l’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Indagini in corso per verificare il rispetto delle norme di sicurezza che avrebbero dovuto evitare che la caduta fosse così elevata. Sul posto gli ispettori della Asl e le forze dell’ordine.