Genova – Dopo le passeggiate dei cinghiali che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti, arrivano i raid dei gabbiani che si gettano sulla spazzatura lasciata fuori dai cassonetti e ne fanno scempio, lordando le strade.

L’ultima segnalazione arriva dal quartiere di Marassi dove, in via Tortosa, uno stormo di gabbiani ha deciso di banchettare con la spazzatura, abbondante, che viene abbandonata all’esterno dei vecchi bidoni della spazzatura.

Nella via i nuovi bidoni non sono ancora arrivati e quelli vecchi mostrano il peso degli anni ed una “progettazione” che evidentemente non teneva conto delle nuove realtà cittadine: branchi di cinghiali e stormi di gabbiani.

Uno spettacolo indecoroso e indegno di una città e un rischio sanitario, specie in estate.

