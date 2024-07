Rossiglione (Genova) – Il malfunzionamento di un decespugliatore sarebbe all’origine di un grave incidente avvenuto questo pomeriggio a Rossiglione, nell’entroterra genovese.

Un uomo di circa 70 anni che stava tagliando l’erba in un suo terreno è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme originate, a suo dire, da uno scoppio che ha interessato il macchinario che stava usando.

Soccorso da persone presenti sul posto, l’uomo ha riportato gravissime ustioni su ampie parti del corpo ed è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, il più grave, al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena che è dotato di speciali macchinari salvavita in caso di ustioni gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco perché sul posto dell’incidente è scoppiato un incendio di sterpaglie che minacciava di estendersi al bosco vicino.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente e il malfunzionamento del decespugliatore.

Le condizioni dell’uomo sono molto gravi.