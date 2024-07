Genova – Una donna di 47 anni è stata denunciata nel pomeriggio di ieri dopo quanto accaduto all’interno di un negozio situato in via Sestri.

Intorno alle 15:30 la 47enne, in evidente stato di ebrezza, sarebbe entrata all’interno di un negozio di biancheria intima cercando di rubare alcuni prodotti. Nel tentativo di furto, avrebbe anche danneggiato la merce.

Proprio in quel momento, nei pressi del negozio stava passando una volante della Polizia, immediatamente allertata da un commesso. Alla vista degli agenti, la donna ha iniziato ad inveire nei loro confronti, opponendo resistenza e colpendo anche uno di loro, che sha riportato delle ferite guaribili in sette giorni. La situazione è rientrata alla normalità con fatica: per la donna è scattata la denuncia per furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.