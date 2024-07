Genova – La storica Pasticceria Svizzera di Albaro riaprirà a fine luglio grazie al “salvataggio” di Poldo – al secolo Francesco Crocco – noto pasticcere di Pontedecimo, protagonista di fortunate trasmissioni Tv e volto noto del settore dolciario cittadino.

L’inaugurazione ufficiale ci sarà a settembre ma il locale di Albaro, chiuso a marzo dopo un lungo periodo di difficoltà, tornerà a servire i suoi prodotti già dalla fine del mese con l’insegna Poldo by Pasticceria Svizzera”.

Non è chiaro se il locale tornerà a proporre i dolci storici della Pasticceria Svizzera, o se, invece, venderà quelli ideati e prodotti da Poldo ma di certo la riapertura di una attività non può che essere salutata con favore.

La Pasticceria Svizzera nasceva ad Albaro ben 114 anni fa e ha sempre rappresentato un punto di rifermento tra i grandi marchi storici genovesi che vanta produzioni che tutta Italia ci invidia.

Negli ultimi anni, dopo alcuni passaggi di proprietà e la crisi del Covid, il punto vendita di Albaro ha chiuso lasciando la possibilità ai genovesi di acquistare i prodotti a Piccapietra da Moody, rilevato a sua volta da Ten.

Ora, con il nuovo impulso creativo e gestionale di Poldo, che nella sua Pontedecimo ha ormai creato un piccolo impero, il rilancio della pasticceria è certamente in buone mani.

La storica Pasticceria Svizzera nasce nel 1910, fondata da Vital Gaspero importando e modificando in chiave italica prodotti e dolci di tradizione nord europea accostandoli a quelli della tradizione genovese come il pandolce. Una serie di “contaminazioni” che sono sempre stati il segreto del successo della città di Genova.