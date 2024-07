Genova – Ancora una segnalazione per la presenza di sostanza oleosa sulle strade cittadina. Questa volta l’emergenza arriva dalla zona di Sestri Ponente dove la polizia locale segnala asfalto reso viscido in via Siffredi che è stata chiusa in direzione ponente tra la rotatoria altezza via Albareto e Via dell’Acciaio.

La decisione di chiudere la strada è stata presa per il rischio concreto di incidenti, specie per i mezzi a due ruote.

La polizia locale ha inviato un messaggio di allerta per motociclisti e automobilisti ma, al momento restano da chiarire le cause della presenza della sostanza oleosa.

Il fenomeno delle chiazze di materiale scivoloso si ripete con sconcertante puntualità in zone diverse della città ma ancora non si è compreso da dove arrivi questo tipo di inquinamento molto pericoloso per chi guida ma anche per l’ambiente.