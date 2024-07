Genova – Giocare a Cirulla sotto il cielo stellato, circondati dallo splendore del borgo di Boccadasse.

Al via mercoledì 17 luglio la maxi Cirulla di Boccadasse, il primo torneo di questo genere che si gioca all’aperto e sotto le stelle.

Ad organizzarlo il CUG, il Circolo Universitario Genovese in collaborazione con il Civ di Boccadasse e l’associazione Vignocchi e il patrocinio del Municipio Medio Levante.

Appuntamento alle 19 di mercoledì 17 luglio ma per essere sicuri di poter partecipare si consiglia l’iscrizione prima della data ai numeri 340 6774387 o 393 5259784