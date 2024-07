Rapallo (Genova) – Sono gravi le condizioni delle due persone coinvolte in uno scontro frontale sulla statale Aurelia, mentre viaggiavano a bordo di una moto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 quando, per cause ancora in via di accertamento, un furgone e la moto si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio le due persone a bordo del mezzo a due ruote e che sono state sbazate dalla sella e sono precipitate a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e le due persone sono state soccorse. Una delle due è stata trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

La seconda persona è stata trasferita all’ospedale di Lavagna dove i medici hanno assegnato il codice giallo di media gravità.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.