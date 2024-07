Genova – Un incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno in corso Quadrio, all’altezza dell’incrocio con via della Marina, dove due moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio una giovane a bordo di uno dei mezzi a due ruote coinvolti. La ragazza, una 20enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale Galliera. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Oltre alle due ambulanze, sul posto è giunta anche la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.