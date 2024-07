Genova – Allarme bocconi avvelenati a Boccadasse. Sulle pagine social del quartiere sono stati diffusi messaggi di allerta per proprietari di cani e di gatti della zona, ma anche per chi arriva come turista o visitatore, per segnalare la presenza di mucchietti di cibo per animali miscelato con veleno per topi.

La segnalazione arriva da via Arnaldo da Brescia, nelle immediate vicinanze del borgo vero e proprio ma potrebbero essere state lasciate altre trappole.

Il veleno per topi causa violente emorragie negli animali e difficilmente, se non ci si accorge subito dell’ingestione del veleno, l’animale riesce a salvarsi.

Una morte atroce che preoccupa i proprietari di cani e di gatti della zona.

Da più parti si chiede che le forze dell’ordine intervengano controllando anche le telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’autore del gesto.

D’altro canto e senza giustificare in alcun modo il gesto incivile e irresponsabile, in molti fanno notare che nel quartiere circolano moltissimi cani e che spesso i loro padroni non sono educati e non raccolgono le deiezioni.

Una situazione che causa molte proteste e potrebbe “armare” la mano di qualche squilibrato. A farne le spese sono animali che non hanno alcuna responsabilità per il comportamento dei loro padroni.