Genova – Un vero e proprio blitz organizzato nei dettagli per protestare pubblicamente, nella sala del consiglio regionale, contro l’abbattimento dei cinghiali e le normative varate dalla Regione Liguria in favore della Caccia in genere. Lo hanno organizzato per questa mattina i volontari dell’associazione “centropercentoanimalisti”.

Un gruppo di volontari si è presentato davanti all’ingresso della Regione Liguria riuscendo ad entrare eludendo la sorveglianza.

Una volta all’interno gli animalisti hanno estratto striscioni e volantini davanti ai consiglieri prima che le forze dell’ordine intervenissero per identificarli e allontanarli.

Sugli striscioni slogan e frasi in difesa dei cinghiali e di condanna per i molti provvedimenti “pro cacciatori” diffusi dalla Regione Liguria.