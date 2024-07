Bogliasco (Genova) – Entra nel vivo la festa del Carmine e questa sera, sabato 20 luglio 2024, arrivano i fuochi d’artificio in musica.

Previsti ancora gli stand gastronomici a cura della Croce Verde in piazza XXVI Aprile, mercatino per le vie del paese e la sera, alle 20.30 la processione per le vie dei paesi con i crocifissi.

Alle 23.30 dalla spiaggia partirà lo spettacolo piromusicale.

Per agevolare gli spostamenti senza intasare le strade, dalle 19 all’1 navetta gratuita dagli impianti sportivi di via Marconi al centro del paese.

La festa patronale del Carmine a Bogliasco dura per tutta la settimana.