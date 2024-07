Ventimiglia – Si indaga con l’ipotesi di reato di omicidio stradale per a morte di Domenico Pulignano, l’uomo di 43 anni morto ieri pomeriggio all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una lunga agonia.

Polignano, residente a Ventimiglia, è deceduto per le gravissime ferite riportate nel terribile incidente avvenuto lo scorso 13 luglio mentre viaggiava in scooter sul cavalcavia di Roverino, nel territorio di Ventimiglia.

L’impatto, violentissimo, con l’auto condotta da una donna in circostanze ancora da chiarire, ha causato ferite e lesioni che si sono rivelate fatali nonostante i soccorsi in elicottero e l’intervento chirurgico effettuato appena arrivato in ospedale.

Dopo quasi dieci giorni di agonia Domenico Polignano non ce l’ha fatta.

Ora la posizione dell’automobilista potrebbe aggravarsi con l’accusa di omicidio stradale previsto dalle nuove normative varate per contrastare l’aumento di incidenti stradali.