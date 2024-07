Mezzanego (Genova) – Sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale Gaslini i due bambini gravemente feriti questo pomeriggio in un brutto incidente stradale avvenuto sul ponte di Cichero, nell’omonima valle, dopo essere precitati con l’auto condotta dalla madre nel sottostante torrente Cicana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, mercoledì 24 luglio, e ancora si cerca di ricostruire la dinamica per capire come abbia fatto la vettura a perdere il controllo e finire nel torrente dopo un volo di diversi metri. Fortunatamente l’auto non è stata inghiottita dalle acque e alcune persone presenti sono riuscite a scendere nel greto del corso d’acqua per aiutare la donna e i bambini ad uscire dal veicolo che minacciava di affondare.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno soccorso i bambini e la donna e li hanno affidati alle cure del personale del 118 inviato sul posto.

Viste le condizioni dei bambini si è deciso l’intervento dell’elicottero Grifo che ha trasferito con la massima urgenza i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova eccellenza nel settore pediatrico.

La madre dei piccoli è stata invece trasferita all’ospedale di Lavagna e le sue condizioni non preoccupano i medici.

Dopo il recupero della carcassa dell’auto dal torrente sono partite le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che, al momento, non vedrebbe coinvolte altre vettura.