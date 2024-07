Varazze (Savona) – Maxi raduno di “Vespa al Mare”, domenica 28 luglio 2024, al molo Mastri d’Ascia del porticciolo turistico.

A organizzare l’evento il Vespa Club Varazze per il tradizionale appuntamento del raduno di “Vespa al Mare”.

Dalle 8 alle 10,30 gli esemplari più belli e ricercati saranno in mostra al porticciolo insieme al banco delle iscrizioni per gli appassionati in arrivo e gli “ultimi arrivi” poi, tutti assieme, si parte per il “Giro Turistico” per le vie della cittadina della riviera ligure di ponente.

Questo il programma della giornata:

– Dalle ore 8:30 alle 10:30 – Iscrizioni partecipanti con dislocazione dei vari mezzi presso il Molo Maestri d’Ascia nella Marina di Varazze, nelle vicinanze del ristorante “LIFE – Food & Drink”;

– Alle ore 11:00 – Partenza per Giro Turistico in direzione Alpicella, passando da Celle Ligure, Sanda e San Martino;

– Alle ore 12:00 – Aperitivo sulla piazza dell’Alpicella;

– Alle ore 13:30 – Pranzo presso il ristorante “LIFE – Food & Drink”;

– Alle ore 16:00 circa premiazioni e saluti finali.