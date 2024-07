Genova – Oltre un migliaio di persone ha partecipato, ieri sera, alla manifestazione con corteo per le vie del centro, per protestare contro la decisione di sgomberare il centro sociale Buridda, da anni insediato nell’ex facoltà di Magistero, in corso Montegrappa.

Una manifestazione pacifica e colorata per dire no a provvedimenti politici che colpiscono giovani impegnati in diverse attività di volontariato a favore del quartiere e della città.

La protesta non si ferma e tornerà giovedì 1 agosto in piazza San Lorenzo, a partire dalle ore 18 per un’assemblea pubblica organizzata per “spiegare” le ragioni del centro socile Buridda e per decidere le iniziative per il futuro.