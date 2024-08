Corniglia (La Spezia) – Stava camminando lungo il sentiero tra Corniglia e Vernazza, nelle Cinque Terre, quando è caduta ferendosi in modo grave. Una turista belga è stata soccorsa e salvata dal personale del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Genova intervenuto con l’elicottero Drago sul sentiero accidentato dello spezzino.

Le persone che erano con la turista hanno infatti chiamato il 118 qaundo hanno capito che la situazione era grave e i vigili del fuoco di La Spezia sono accorsi insieme al soccorso alpino, mentre dal cielo arrivava l’elicottero.

I soccorsi sono stati calati dall’alto con l’ausilio del verricello e hanno provveduto a stabilizzare la donna sul materassino a depressione, dopodiché, posizionata sulla barella, è stata issata a bordo col verricello per il trasporto in ospedale.