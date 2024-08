Genova – Arriveranno non proprio di primo mattino ma promettono di essere scrupolosi, attenti e pronti a salvare altre vite i “cani bagnini” che da oggi e per tutti i week end di agosto, oltre al Ferragosto, sorveglieranno la spiaggia libera di Voltri insieme ai loro addestratori del SICS, l’associazione che li forma e li prepara per un servizio utilissimo ma ancora poco diffuso, almeno in Liguria.

I cani da salvataggio sono in grado di correre in mare velocemente e di nuotare altrettanto rapidamente sino alla persona in difficoltà, offrendo un “buon appiglio” alle tante maniglie di cui sono dotate le loro speciali pettorine o di portare un salvagente dotato di corda con la quale vengono recuperate le persone in difficoltà e che non riescono a rientrare a riva.

Negli anni scorsi – l’esperimento era stato avviato diversi anni fa dal Municipio VII – i cani bagnino hanno salvato diverse persone e molti bambini e si sono guadagnati sul campo il rispetto dei bagnanti e dell’amministrazione pubblica che sponsorizza la loro presenza aiutando la diffusione di questo presidio di sicurezza per le spiagge libere.

Le postazioni saranno diverse, tutte dotate di gazebo per mantenere gli animali all’ombra e con tutto il necessario per rinfrescarli e idratarli perché sono comunque animali con pelo e quindi non possono certo restare ore ed ore sotto il sole cocente.

Anche quest’anno il Municipio ha voluto confermare l’esperimento già avviato dalle passate amministrazioni e supportare l’iniziativa dell’associazione che segue ed addestra i cani bagnino.