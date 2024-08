Finale Ligure (Savona) – Scontro frontale e auto in fiamme, nella notte, sulla strada statale Aurelia, a Finalborgo. Per cause ancora da accertare due veicoli che percorrevano la strada che porta all’autostrada si sono scontrate frontalmente e mentre le persone a bordo scendevano dai veicoli una delle vetture ha preso fuoco.

Momenti di comprensibile paura ed apprensione, ieri sera, intorno alla mezzanotte, per lo scontro tra due vetture avvenuto in via Caprazoppa.

Dopo l’impatto e fortunatamente dopo che le persone a bordo dei mezzi erano riuscite a uscire dai veicoli, una delle auto ha preso fuoco ed in breve è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme.

I due conducenti sono stati medicati e trasferiti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

(Foto di archivio)