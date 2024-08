Genova – Non ce l’ha fatta Roberto Timpano, il motociclista di 57 anni coinvolto sabato in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 45, nel territorio del comune di Montebruno.

L’uomo, esperto pilota di moto con un passato di competizioni, non ha retto le gravi ferite riportate ed è morto in ospedale, senza più riprendersi.

L’incidente è avvenuto sabato scorso, intorno alle 15,30 e sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica anche se sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli.

La moto di Roberto Timpano ha perso il controllo finendo a bordo strada e per il centauro non c’e stato nulla da fare.

Sulle pagine social dei gruppi di appassionati di motociclismo si ricorda l’uomo e le sue gare motociclistiche con dolore e cordoglio.