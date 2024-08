Spotorno (Savona) – E’ stata riaperta solo intorno alle 23 l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa al traffico ieri sera, intorno alle 20, a causa di un incidente avvenuto nella galleria Carpanea, all’altezza del km 60 gg.

Il traffico è andato subito in tilt e si sono formate code per chilometri subito dopo l’incidente che ha portato alla chiusura del tratto per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino del manto stradale.

Sul posto sono intervenute l’automedica e ben cinque ambulanze che hanno trasportato i feriti nei vari ospedali, fortunatamente nessuno di loro era in gravi condizioni.

L’incidente e la chiusura per ore dell’autostrada rivela però, ancora una volta, la delicatezza del “sistema” autostrade che nessun intervento in atto o in programma potrà risolvere nonostante i colossali investimenti che pagheranno i Contribuenti anche con aumenti dei pedaggi autostradali.

Una situazione che i trasportatori definiscono insostenibile.