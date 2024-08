Portofino (Genova) – Aggredito e derubato del prezioso orologio da 70mila euro mentre passeggiava per le vie del celebre borgo marinaro del Tigullio. E’ accaduto ad un facoltoso turista milanese in vacanza in Liguria che ha potuto recuperare l’orologio grazie all’arresto dei carabinieri di Santa Margherita Ligure, intervenuti per un nuovo assalto della banda ad un altro turista, derubato dell’orologio da 4mila euro.

Il ladruncolo, insieme ad un complice, aveva evidentemente adocchiato le località balneari e per Vip della Liguria per mettere a segno i colpi ai danni di anziani e facoltosi turisti.

La banda seguiva persone e le pedinava per capire se indossassero o meno orologi di marca e poi, con una sequenza ben definita, li depredavano.

I ladruncoli aggredivano con uno spintone le vittime e nel trambusto le derubavano dell’orologio ma la seconda delle vittime della giornata si è accorta del trucco ed ha reagito mettendo in fuga i ladri per poi inseguirli a piedi telefonando nel contempo ai carabinieri.

I militari, che si trovavano poco distanti in servizio perlustrativo, attivati attraverso il numero di pronto soccorso 112 su richiesta di un passante che aveva notato

l’accaduto, bloccavano nelle vie limitrofe il giovane mentre tentava di allontanarsi velocemente dalla zona. L’orologio asportato veniva rinvenuto a seguito di perquisizione personale e restituito all’avente diritto.

Nel medesimo contesto, a seguito di accertamenti investigativi, i carabinieri hanno riconosciuto l’arrestato quale autore di un’ulteriore rapina accaduta nella stessa mattinata a Portofino, dove a una 75enne milanese era stato strappato dal polso un orologio di una nota marca del valore di 70.000€