Noli (Savona) – Aggredito all’uscita da una nota discoteca e colpito alla testa da una bottigliata. Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del giovane di 20 anni ferito in circostanze ancora tutte da chiarire la scorsa notte.

Il ragazzo era appena uscito da un noto locale quando sarebbe stato colpito alla testa da una bottigliata inferta da un altro giovane.

Una aggressione durata pochi istanti visto che il ragazzo è immediatamente svenuto perdendo i sensi.

Fortunatamente alcune persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 118 che ha inviato un’automedica e una ambulanza lungo la statale Aurelia dove è avvenuta l’aggressione, intorno alle 4,30.

Il personale medico ha stabilizzato il giovane ferito e ha disposto il trasferimento urgente in codice rosso, il più grave, in ospedale dove sono stati avviati esami per accertare la natura delle lesioni e la loro gravità.

Indagini in corso per identificare l’aggressore. Le forze dell’ordine esaminano anche le riprese video all’interno del locale per cercare di capire se, prima dell’aggressione, ci siano state delle “avvisaglie” magari per una lite.