Andora (Savona) – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena il 60enne gravemente ustionato questo pomeriggio, nell’esplosione di un motore di una imbarcazione che stava riparando.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 17 mentre l’uomo stava lavorando nel vano motore e subito si è sviluppata una fiammata che ha investito l’uomo.

Soccorso da alcune persone presenti, sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sull’imbarcazione.

L’uomo è stato invece trasferito in elicottero nel centro specializzato in ustioni gravi ed estese presente nell’ospedale genovese.

Indagi in corso per accertare come si sia sviluppata l’esplosione sulla barca e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.