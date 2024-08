Genova – Grave incidente, nella notte, a Pra’. Due scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare con un automezzo di Amiu ed un ragazzo di 18 anni ha riportato ferite importanti ad una gamba.

L’incidente intorno alla mezzanotte quando il giovane che è rimasto ferito viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico, su un altro mezzo.

In via Pra’ i due mezzi a due ruote si sarebbero scontrato con un mezzo per la raccolta della spazzatura e, ad avere la peggio, è stato il giovane centauro che ha riportato gravi ferite ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell’ordine e il ragazzo di 18 anni è stato liberato dal mezzo e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Qui i medici hanno confermato il pessimo quadro clinico per la gamba ma hanno escluso altre importanti lesioni.

Il giovane verrà sottoposto ad un delicato intervento per cercare di salvare la gamba.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.