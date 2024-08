Savona – Sono molto gravi, all’ospedale San Paolo, le condizioni del ragazzino d 15 anni che ieri notte è rimasto folgorato da una potentissima scarica elettrica dopo essere salito sul tetto di un treno fermo al deposito della stazione.

Il ragazzo è salito sul tetto in compagnia di amici, forse per una bravata o per una folle sfida e all’improvviso una scarica elettrica lo ha colpito facendolo anche cadere dal mezzo.

Fortunatamente gli amici hanno subito chiamato il 112 e il 118 e sul posto si è precipitata un’ambulanza.

Il ragazzo è stato intubato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Paolo dove i medici stanno cercando di salvargli la vita.

Indagini in corso per accertare il motivo della presenza dei giovani nel deposito treni della stazione e come abbiano aggirato le misure di sicurezza salendo sul treno.