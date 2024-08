Genova – Anche in questa settimana la metropolitana di Genova interromperà con anticipo il proprio servizio per due sere: si tratta di martedì 20 e di mercoledì 21 agosto. Previsti, quindi, i soliti disagi per i cittadini che nelle ore serali si devono spostare tra la Valpolcevera e il centro della città.

Nello specifico, le ultime corse saranno effettuate con partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole.

Il collegamento tra le zone coinvolte sarà solo parzialmente garantito dalla linea 9 degli autobus. Questa, infatti, non effettua partenza a Brignole ma a Caricamento.