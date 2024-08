Genova – Ancora uno scontro e tensione alle stelle, nella zona di Sottoripa dove oggi, venerdì 23 agosto, intorno alle 13, un gruppo di stranieri di probabile nazionalità bengalese è tornata in piazza per cercare di “regolare i conti” dopo lo scontro con le bande che, ieri sera, hanno aggredito alcuni membri della comunità.

Uno scontro tra gruppi etnici di cui ancora non sono noti i motivi ma che già ieri sera avevano fatto scorrere il sangue e terrorizzato residenti e turisti che affollano la zona in questo periodo di vacanze.

Sul posto sono accorse in gran numero le forze dell’ordine, tra agenti di polizia locale e della polizia di Stato e la situazione è tornata alla calma anche se vengono ancora segnalate risse fulminee in diversi vicoli della zona del centro storico che viene militarizzato in queste ore per evitare nuovi scontri e che la situazione possa degenerare ancora.

Intanto proseguono senza sosta le indagini per ricostruire gli scontri di ieri sera che sembrano esser scoppiati tra la comunità nord-africana e quella bengalese.

Scontri “beffa” visto che proprio in questi giorni è stato attivato un presidio permanente della polizia locale proprio a Sottoripa e che, evidentemente, non ha mitigato la situazione.

Proteste feroci da parte dei residenti che parlano senza mezzi termini di fallimento delle politiche di sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico e chiedono un inversione di rotta con politiche sociali e progetti di multiculturalità invece della sola repressione – evidentemente inutile – attuata in questi anni con sempre maggiore militarizzazione ma senza concrete politiche sociali di integrazione.

Una vera rivolta sotterranea che mette all’indice i fallimenti di chi pensava di risolvere tutto con il braccio di ferro e centinaia di telecamere che sono servite solo a documentare quello che già era noto: una situazione allucinante che continua a peggiorare.

Residenti e associazioni si incontreranno, il prossimo 14 settembre, in piazza della Posta Vecchia per un’assemblea pubblica di denuncia e per chiedere un vero e proprio cambio di rotta delle politiche del Comune e degli organi incaricati della gestione dell’ordine pubblico e del rispetto delle regole.

Lo spettro è quello del ritorno delle “ronde” tristemente divenute famose alcuni decenni fa e che potrebbero coagulare le spinte più “estremiste” dei residenti inferociti.

Intanto arrivano gli aggiornamenti sulle indagini per la rissa di ieri sera

Lungo i portici di Sottoripa, alle 22.00 di ieri sera, gli agenti del Commissariato Centro e personale del VI Reparto Mobile di Genova, in servizio di Pronto Impiego nella vicina piazza della Raibetta, sono intervenuti in soccorso di quattro uomini del Bangladesh aggrediti, con un bastone, senza alcun motivo apparente, da un giovane straniero che si era poi dato alla fuga. Le vittime sono state soccorse e trasportate all’Ospedale San Martino per le cure del caso.

Sul posto sono intervenute anche pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, attivate a seguito di segnalazione 112.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dai testimoni, gli operatori, aiutati sia da chi ha loro indicato la via di fuga, sia dalla visione dei video raccolti, sono riusciti a rintracciarlo su un autobus, fermo al capolinea in piazza Caricamento, dove aveva tentato di nascondersi.

Il giovane, ancora sporco di sangue ed in stato di ebbrezza, ha cercato di divincolarsi per scappare ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Si tratta di uno straniero di 34anni, che è stato deferito dal Commissariato Centro all’Autorità Giudiziaria per le lesioni aggravate procurate e per resistenza a P.U. opposta agli operatori, per il quale resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

Il pattuglione, coordinato da personale del Commissariato Centro, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofila antidroga, con il cane Leone, terminate le esigenze sul posto, ha proseguito poi l’attività di controllo fino a notte nella zona di Via della Maddalena, Piazza delle Vigne, via delle Vigne, vico dei 4 Canti di San Francesco, via San Luca. Già nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Centro, avevano deferito uno straniero sorpreso a spacciare in Piazza Raibetta, sequestrando più dosi di stupefacente di tipo cannabis e banconote di piccolo taglio, nell’ambito del controlli svolti dalla pattuglia interforze con l’Esercito Italiano e Polizia Locale.