Andora (Savona) – Aggrediti e malmenati per strada, sulla via Aurelia, da sconosciuti e per futili motivi. Brutta avventura, ieri sera, intorno alle 20, per una coppia di turisti di 24 e 18 anni che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche dopo essere stati accerchiati ed aggrediti mentre stavano passeggiando lungo la strada.

I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari ma i due hanno raccontato di essere stati affrontati da persone malintenzionate che hanno subito cercato lo scontro fisico. Nella colluttazione il ragazzo di 24 anni ha ricevuto un colpo al viso mentre per la ragazza solo escoriazioni e un grosso spavento.

I due hanno chiamato il 112 che è subito intervenuto con i carabinieri e inviando l’ambulanza della Croce Bianca di Andora.

La coppia è stata accompagnata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e medicata.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e per individuare gli autori dell’aggressione.