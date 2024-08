Mancano ormai due mesi al voto per le elezioni regionali in Liguria e si fa più acceso il dibattito sui candidati che correranno per la carica di Presidente della Regione Liguria.

Ieri, a Roma, l’incontro del premier Giorgia Meloni con i vertici del centro-destra sembrava aver fatto perdere punti all’opzione Ilaria Cavo riportando all’attenzione la possibilità di una candidatura del vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi ma oggi, intervenendo ad un convegno ad Imperia, il vice del Ministro Salvini ha ribadito il suo “No” confermando di non voler lasciare l’attuale incarico per correre per la Regione Liguria.

“Credo – ha chiarito Rixi – che in Liguria ci siano persone che sono capaci di fare il presidente della Regione. In questo momento ho un ruolo e mi sono preso degli impegni che vorrei portare a realizzazione”.

Il vice ministro della Lega ha ribandito anche di non voler lasciare “lavori a metà”.

“Mi ci gioco la faccia quando mi prendo degli impegni – ha ribadito Rixi pungolato dai giornalisti – e fino ad oggi li ho sempre mantenuti e sto andando avanti così”.

La ferma reazione del vice ministro a chi “gli tira la giacchetta” sembra destinata a trasformarsi in una posizione irrevocabile che riporta la palla in campo, contesa tra chi vorrebbe candidare la deputata Ilaria Cavo, forte dei sondaggi di gradimento in Liguria e chi invece continua a sostenere che serva la figura di una persona estranea ai partiti, un candidato civico in grado di essere trasversale ed attrarre anche chi non accetterà la scelta del centro-sinistra.