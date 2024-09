Imperia – Prima i nuvoloni sempre più scuri e qualche tuono, poi il termometro in picchiata dai 30 gradi a meno della metà e infine una grandinata che ha imbiancato le strade interne.

Ondata di maltempo, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 settembre, in Valle Argentina, entroterra di Imperia. Il brusco calo delle temperature e le nuvole sempre più fitte hanno anticipato una scarica di grandine che ha creato non pochi problemi sulle strade, specie per i tanti automobilisti e ciclisti che risalivano i tornanti sfuggendo al caldo e al caos delle spiagge.

In pochi minuti si è passati dalla torrida estate all’autunno inoltrato con sbiancate di grandine e ghiaccio a fare l’atmosfera più natalizia che estiva.

La situazione più complessa nella zona di Molini di Triora dove molte comitive di motociclisti hanno dovuto cercare riparo per evitare gli scrosci di pioggia e il freddo