Ventimiglia (Imperia) – Non riaprirà, questa mattina, il mercato coperto tra via Aprosio e via della Repubblica dove, ieri sera, intorno alle 20 è divampato un incendio una colonna di denso fumo nero che ha allarmato molto i residenti della cittadina di confine.

Secondo una prima ipotesi a prendere fuoco sarebbe stato un frigorifero di un banco di ortofrutta nella fila centrale.

L’allarme è scattato prontamente al 112 e subito i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e dopo aver accertato che all’interno della struttura non ci fosse nessuno, hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Il rogo è stato velocemente contenuto, per evitare che potesse estendersi ad altre strutture, e poi spento.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo che potrebbe essere stato causato da un corto circuito.

Pesanti comunque i danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

Il sindaco Flavio di Muro, presente sul luogo dell’incendio, ha firmato un’ordinanza per la chiusura del mercato fino agli accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

Questa mattina, quindi, il mercato resterà chiuso al pubblico.