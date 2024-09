Campo Ligure (Genova) torna ad ospitare il “Weekend della Filigrana” con l’artigianato artistico protagonista, con eventi collaterali che andranno ad arricchire il fine settimana.

Esposizione di oggetti unici, apertura straordinaria del Museo della Filigrana e visite guidate ai laboratori di filigrana e al celebre castello.

Il piccolo centro dell’entroterra genovese ospiterà anche musica dal vivo, stand con prodotti gastronomici e artigianali, eventi sportivi e artistici.

Si parte venerdì 6 settembre con l’esposizione di oggetti unici in filigrana ad opera dei laboratori degli artigiani dell’Associazione “Intrecci Preziosi”.

Sabato 7 settembre dal pomeriggio appuntamento con la “Festa Exuberante”, con degustazione di birre artigianali del nuovo birrificio campese “Exuvia”, accompagnata da prodotti gastronomici e dalla musica dal vivo degli “Acoustic Waves” e della “Zoom Party Band”. Nella serata avverrà inoltre la presentazione della CDM Futsal in vista della nuova stagione in Serie A2 Elite.

Domenica 8 si apre con il raduno di auto e moto d’epoca per le vie del centro storico a cura dell’associazione “Rust and Dust”.

Si svolgerà inoltre la terza edizione del concorso pittorico “Pietro Angelo Timossi” – estemporanea ed esposizione, per il quale sono ancora aperte le iscrizioni (per info: concorsotimossicampoligure@gmail.com),

Durante tutto il weekend sarà possibile visitare il Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”, dove verrà allestita anche un’area dedicata alle creazioni degli artigiani dell’Associazione “Intrecci Preziosi”, e il Castello, con visite guidate anche serali, a cura della Coop. DAFNE