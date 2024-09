Stella (Savona) – E’ stata riaperta dopo diverse ore di disagi per i residenti della zona e per coloro che avevano in programma di transitare di lì la Strada Statale del Sassello, la numero 334.

Come accade ormai con sempre maggiore frequenza, nel corso della notte un tir si è pesantemente intraversato poco prima del chilometro otto. Nell’area è presente anche un cantiere, che non ha facilitato le operazioni prima di transito e poi di rimozione del mezzo e anche di ripristino della circolazione.

La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore in entrambe le direzione, sia verso nord che verso sud. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Dopo diversi tentativi, il mezzo è stato rimosso e la strada riaperta poco dopo le ore 10:00.

Foto Facebook @Sei di Stella se…