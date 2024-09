Liguria – La Liguria si prepara a vivere la prima vera ondata di maltempo del periodo dopo la lunga fase di caldo e altra pressione che ha contraddistinto le ultime settimane. Nelle scorse ore, Arpal aveva emesso un bollettino per Allerta Gialla per Temporali per tutto il territorio Regionale.

Dopo quanto riportato dalle ultime uscite modellistiche, Arpal comunica di aver innalzato ad Arancione l’Allerta meteo per Temporali nei settori A, B e D, che corrispondono al centro-ponente della Liguria. Dopo un’iniziale fase di Allerta Gialla, dalle 21:00 alle 00:00 di questa sera come nel resto della regione, il livello di allerta aumenterà da mezzanotte fino alle 13:00 della giornata di domani. Dalle 13:00 fino all 15:00, poi, prevista nuovamente l’Allerta Gialla.

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda l’Allerta meteo per Temporali il grado arancione è il più in alto in assoluto.