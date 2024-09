Genova – Non ce l’ha fatta l’anziano ultra ottantenne investito questa mattina da una moto mentre attraversava la strada.

L’incidente intorno alle 9 quando il pensionato ha attraversato la strada in via Anfossi ed è stato centrato da una moto che lo ha gettato a terra.

L’anziano ha riportato gravissime ferite ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è giunto in arresto cardiaco.

I medici hanno tentato di rianimarlo ma senza successo ed è stato dichiarato il decesso.

Si tratta dell’ennesima vittima della strada a Genova dove il numero dei pedoni travolti mentre attraversano la strada non diminuisce nonostante telecamere, autovelox, semafori intelligenti e controlli mirati.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della polizia locale. Il motociclista rischia l’accusa di omicidio stradale.