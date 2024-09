Genova – Funicolare di Sant’Anna ancora ferma per “problemi tecnici” non meglio precisati, questa mattina, con gravi disagi per gli utenti che si sono trovati costretti a servirsi di altri mezzi di trasporto.

Il blocco della funicolare è scattato alle 7,15 e sino alle 9,30 non ha trasportato persone.

A chi chiedeva conto dell’interruzione del servizio è stato risposto che c’erano, appunto, problemi tecnici senza poter sapere quali.

Da tempo e sempre più spesso la Funicolare di Sant’Anna, come quella che collega la zona di Largo Zecca, con quella del Righi, sono ferme per non meglio precisati problemi.