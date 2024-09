Genova – In fiamme, nella notte, la cucina dei Bagni Liggia in via 5 Maggio, nel levante genovese di Quarti.

L’incendio sarebbe divampato attorno alle 2 per cause ancora da accertare e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati da passanti che hanno notato il fumo che fuoriusciva dalla struttura.

Dopo aver verificato che lo stabilimento e i locali coinvolti dalle fiamme erano deserti, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si segnalano feriti o intossicati ma i danni sono ingenti.

In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo.

I Bagni Liggia sono stati a lungo sulle pagine dei giornali e dei Media per una complessa vicenda giudiziaria legata alle concessioni e sono rimasti chiusi a lungo per le conseguenze della battaglia legale per il loro possesso.

(Foto di Archivio)