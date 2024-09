Genova – Nella tarda serata di ieri diversi cittadini hanno segnalato la presenza di cinghiali in alcune zone di Genova. Poco dopo le ore 22:00, gli animali sono stati visti percorrere via Terpi e via Mogadiscio, in Val Bisagno.

Circa un’ora più tardi, invece, le segnalazioni sono arrivate da piazza Sopranis, nella zona di San Teodoro. Ad allertare i cittadini è stata la Polizia Locale tramite GenovaAlert, invitando tutti coloro che transitavano dalla zona a prestare la massima attenzione.

Fortunatamente – e contrariamente a quanto è accaduto in passato – non si sono registrati incidenti causati dalla presenza dei cinghiali sulla carreggiata. Aumenta, però, la preoccupazione da parte dei residenti delle zone maggiormente coinvolte da un fenomeno che non accenna a diminuire.